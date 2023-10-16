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Уночі росія атакувала Україну “Іскандерами”, ракетами Х-59 та “шахедами” - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російські окупанти завдали ударів по Україні вночі, застосувавши ракети, зокрема з балістичною траєкторією, та ударні дрони. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Уночі росія атакувала Україну “Іскандерами”, ракетами Х-59 та “шахедами” - Генштаб

Цитата 

“.. російська федерація завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, балістичні ракети «Іскандер-М» та ударні БпЛА типу “Shahed-136/131””, - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Грем’яч, Галаганівка Чернігівської області; Піщане, Дружелюбівка, Чернещина Харківської області; Надія, Білогорівка, Серебрянське лісництво, Новолюбівка Луганської області; Григорівка, Сіверськ, Спірне, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Авдіївка, Очеретине, Степове, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області; Бургунка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка, Степанівка, Микільське, Херсон  Херсонської області; Іванівка Миколаївської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень. 

Нагадаємо

У Дніпрі та Хмельницькому повідомляли про вибухи. 

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