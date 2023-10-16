Ночью россия атаковала Украину "Искандерами", ракетами Х-59 и "шахедами" - Генштаб

Цитата

“... российская федерация нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистические ракеты «Искандер-М» и ударные БпЛА типа “Shahed-136/131””, - говорится в сообщении.

Детали

В общем враг нанес 10 ракетных и 87 авиационных ударов, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационным ударам подверглись: Гремьяч, Галагановка Черниговской области; Песчаное, Дружелюбовка, Чернещина Харьковской области; Надежда, Белогоровка, Серебрянское лесничество, Новолюбовка Луганской области; Григорьевка, Северск, Спирное, Клищеевка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Авдеевка, Очеретино, Степное, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области; Бургунка, Одрадокамянка, Николаевка, Ольговка, Степановка, Никольское, Херсон Херсонской области; Ивановка Николаевской области.

Под артиллерийским огнём оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки произошло около 70 боевых столкновений.

Напомним

В Днепре и Хмельницком сообщали о взрывах.