Оккупанты атаковали Полтавщину: три человека травмированы, среди них - ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Россияне нанесли удары по Полтавщине ракетами и ударными дронами. В результате падения обломков три человека пострадали, среди них - ребенок. Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Филипп Пронин, пишет УНН.
Цитата
“Ночью враг атаковал Полтавщину ракетами и БпЛА. В Миргородском районе были слышны звуки взрывов”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов. По предварительной информации пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок. Они доставлены в больницу.
Погибших нет.
Дополнение
Российские оккупанты нанесли удары по Украине ночью, применив ракеты, в том числе с баллистической траекторией, и ударные дроны.