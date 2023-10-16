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Оккупанты атаковали Полтавщину: три человека травмированы, среди них - ребенок

Киев • УНН

 • 434518 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Россияне нанесли удары по Полтавщине ракетами и ударными дронами. В результате падения обломков три человека пострадали, среди них - ребенок. Об этом сообщает глава Полтавской ОГА Филипп Пронин, пишет УНН.

Оккупанты атаковали Полтавщину: три человека травмированы, среди них - ребенок

Цитата

“Ночью враг атаковал Полтавщину ракетами и БпЛА. В Миргородском районе были слышны звуки взрывов”, - говорится в сообщении. 

Отмечается, что попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов. По предварительной информации пострадали три человека, среди них один десятилетний ребенок. Они доставлены в больницу. 

Погибших нет. 

Дополнение

Российские оккупанты нанесли удары по Украине ночью, применив ракеты, в том числе с баллистической траекторией, и ударные дроны.

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