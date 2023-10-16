Хмельниччину вночі ворог атакував "шахедами" - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російські війська цієї ночі атакували Хмельницьку область ударними дронами типу Shahed, руйнувань та постраждалих немає. Таку заяву першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у понеділок навели в обласній військовій адміністрації у Telegram, пише УНН.
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"Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину "шахедами". В області активно працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає. Вчергове щиро дякуємо за оборону Збройним силам України!", повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.
Нагадаємо
Уночі росія атакувала Україну "Іскандерами", ракетами Х-59 та "шахедами".