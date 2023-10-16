Хмельниччину вночі ворог атакував "шахедами" - ОВА

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"Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину "шахедами". В області активно працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає. Вчергове щиро дякуємо за оборону Збройним силам України!", повідомив перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін.

Нагадаємо

Уночі росія атакувала Україну "Іскандерами", ракетами Х-59 та "шахедами".