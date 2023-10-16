Хмельницкую область ночью враг атаковал "шахедами" - ОВА

Цитата

"Этой ночью враг атаковал Хмельницкую область "шахедами". В области активно работали силы ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В очередной раз искренне благодарим за оборону Вооруженные силы Украины!" - сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

Напомним

Ночью россия атаковала Украину "Искандерами", ракетами Х-59 и "шахедами".