Хмельницкую область ночью враг атаковал "шахедами" - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Российские войска этой ночью атаковали Хмельницкую область ударными дронами типа Shahed, разрушений и пострадавших нет. Такое заявление первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в понедельник привели в областной военной администрации в Telegram, пишет УНН.
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"Этой ночью враг атаковал Хмельницкую область "шахедами". В области активно работали силы ПВО. Разрушений и пострадавших нет. В очередной раз искренне благодарим за оборону Вооруженные силы Украины!" - сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.
Напомним
Ночью россия атаковала Украину "Искандерами", ракетами Х-59 и "шахедами".