Окупанти атакували Дніпропетровщину ракетами: одну збили, інша влучила
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російські окупанти атакували Дніпропетровську область ракетами. Одну з цілей ліквідували ПвК “Схід”, інша влучила по території Дніпровського району. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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“Вночі агресор атакував область ракетами. Одну збили військові з ПвК "Схід". Інша поцілила по території Дніпровського району”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Крім того, п'ять разів ворог бив по Нікопольщин, застосувавши важку артилерію та РСЗВ "Град".
У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт та сквер. Понівечені п'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Зачепило газопровід та 4 лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин.
У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі.
Усюди обійшлось без загиблих і постраждалих.
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У Дніпрі було чутно вибухи.