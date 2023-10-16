Оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами: одну сбили, другая попала
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область ракетами. Одну из целей ликвидировали ПвК “Восток”, другая попала по территории Днепровского района. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
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“Ночью агрессор атаковал область ракетами. Одну сбили военные из ПвК "Восток". Другая попала по территории Днепровского района”, - говорится в сообщении.
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Кроме того, пять раз враг бил по Никопольщине, применив тяжелую артиллерию и РСЗО "Град".
В Никополе повреждены по два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект и сквер. Изуродованы пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта. Задело газопровод и 4 линии электропередач. Без света остались почти полторы тысячи семей.
В Марганецкой общине побиты два дома, религиозный объект и электросети.
Везде обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним
В Днепре были слышны взрывы.