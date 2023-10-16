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Кіровоградщину вночі ворог атакував ракетами та дронами, є влучання, один госпіталізований - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 16 жовтня атакували Кіровоградську область ракетами та ударними дронами, є збиття і влучання, відомо про одну госпіталізовану людину, повідомив у понеділок голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.

Кіровоградщину вночі ворог атакував ракетами та дронами, є влучання, один госпіталізований - ОВА

Цитата

"Усю ніч ворог тероризував Кіровоградщину ракетами і дронами. Працювало ППО. Є збиття, на жаль, є й влучання. Одну людину доставлено в лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає", - зазначив Райкович. 

Доповнення

Ворог вночі атакував ДніпропетровщинуПолтавщину та Хмельниччину.

Сили оборони у ніч на 16 жовтня знищили у небі над Україною дві з 5 ракет Х-59 та 11 з 12 ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами. Також ворог атакував однією балістичною ракетою "Іскандер М".

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