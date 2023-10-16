Кіровоградщину вночі ворог атакував ракетами та дронами, є влучання, один госпіталізований - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Російські війська у ніч на 16 жовтня атакували Кіровоградську область ракетами та ударними дронами, є збиття і влучання, відомо про одну госпіталізовану людину, повідомив у понеділок голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
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"Усю ніч ворог тероризував Кіровоградщину ракетами і дронами. Працювало ППО. Є збиття, на жаль, є й влучання. Одну людину доставлено в лікарню. Руйнувань цивільної інфраструктури немає", - зазначив Райкович.
Доповнення
Ворог вночі атакував Дніпропетровщину, Полтавщину та Хмельниччину.
Сили оборони у ніч на 16 жовтня знищили у небі над Україною дві з 5 ракет Х-59 та 11 з 12 ударних дронів типу Shahed, запущених російськими військами. Також ворог атакував однією балістичною ракетою "Іскандер М".