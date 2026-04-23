Буданов на следующей неделе встретится с руководителями фракций Рады

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов на следующей неделе встретится с руководителями фракций Верховной Рады. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.

В понедельник запланирован (традиционно перед пленарной неделей) Согласительный совет. На нем присутствует руководство Рады и представители фракций и групп. Либо до, либо после заседания Согласительного совета - состоится встреча с главой ОП Будановым - сообщил Железняк.

По его словам, тематика встречи пока не уточнялась, но, вероятно, речь идет об общих вопросах.

