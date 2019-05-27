Кирилл хочет передать Совету Европы материалы о нарушении прав верующих в Украине

"Хотел бы, чтобы Совет Европы осуществлял контроль за соблюдением прав людей в сфере религиозного выбора. Я передал бы вам конкретные материалы, которые, может быть, потребуют вашего участия", - сказал он.

Глава РПЦ также заявил, что в Украине при пятом президенте Петре Порошенко было принято несколько законов, которые "ущемляют в правах Украинскую православную церковь", назвав их при этом дискриминационными.

"Один из них запрещает Украинской православной церкви называть себя так, как она называет... Второй закон - о смене юрисдикции общин", - отметил патриарх Кирилл.

При этом, он выразил надежду, что новые власти Украины не будут нарушать религиозные права своих граждан. По его словам, верующие начали обращаться в суды для защиты своих прав, и в большинстве случаев суд становился на сторону потерпевших.

В свою очередь, Миятович отметила, что в ближайшее время она прибудет в Украину для мониторинга ситуации на месте.

"Хочу заверить вас, что я в курсе, что там происходит. В Украине я еще не была, но планирую оказаться там в ближайшее время. Я также намерена приехать в Россию… Когда речь заходит о правах человека, о насилии верующих, это подпадает под мой мандат. Я буду очень внимательно этим заниматься", - отметила она.

Напомним, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожаловался на Украину в Совете Европы.

Отметим, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с генеральным секретарем Совета Европы Ягландом.