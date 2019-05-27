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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 52811 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110558 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137011 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144507 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Глава РПЦ пожаловался на Украину в Совете Европы

Глава РПЦ пожаловался на Украину в Совете Европы

Киев  •  УНН

 • 8199 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил об удовлетворении результатами встреч с представителями Совета Европы в Страсбурге, посвященных ситуации с Украинской православной церковью (УПЦ). Об этом заявил предстоятель Российской православной церкви патриарх Кирилл журналистам после визита в Страсбург, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы очень открыто и, я бы сказал, доброжелательно обсудили все эти вопросы… Все то, что происходило с Украинской православной церковью, и даже не с церковью как институцией, а с простыми верующими, которых изгоняли из храмов, обрушивали на них физическое насилие - все это не сказки, не фантазия, все это запечатлено на видео, отражено в соответствующих материалах… Все это не может не волновать нормального человека, тем более людей, ответственных в Европе за права человека и религиозные свободы", - отметил он, подводя итоги своего визита в Страсбург.

Уточнено, что ранее патриарх встретился с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович, на которой она сообщила, что в ближайшее время прибудет в Украину для мониторинга межрелигиозной ситуации в стране.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с генеральным секретарем Совета Европы Ягландом.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявлял, что РПЦ строит в среднем по три храма в сутки.

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