Российский патриарх Кирилл: РПЦ строит по три храма в сутки

"Я не ошибаюсь, - сказал патриарх, - мы построили 30 тысяч храмов за десять лет, то есть в среднем - по три храма каждые 24 часа".

Кирилл отметил, что такие темпы строительства взяты "не потому, что в церкви очень много денег и она не знает, куда их потратить", а потому, что российский "народ, который прошел через годы атеизма, понял, что без Бога ничего не получается".

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Как отмечается в издании, пользователи интернета сразу подсчитали, сколько в сутки строится в России школ. Так, в 2018 году, если следовать заявлению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, их открылось 186. То есть в среднем по России за сутки строилось чуть более полшколы.

В то же время с 2000 по 2015 год в России было закрыто 5300 больниц - примерно по больнице в сутки.

Как сообщал УНН, Россия находится на грани масштабного демографического кризиса, сообщают американские социологи. В 2018 году численность населения России сократилась впервые с 2018 года, а каждый пятый россиянин говорит, что при возможности хотел бы эмигрировать.

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