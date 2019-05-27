Російський патріарх Кирил: РПЦ будує по три храми на добу

“Я не помиляюся, — сказав патріарх, — ми побудували 30 тисяч храмів за десять років, тобто в середньому — по три храми кожні 24 години”.

Кирил зазначив, що такі темпи будівництва взяті “не тому, що у церкви дуже багато грошей і вона не знає, куди їх витратити”, а тому, що російський “народ, який пройшов через роки атеїзму, зрозумів, що без Бога нічого не виходить”.

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Як зазначається у виданні, користувачі інтернету одразу підрахували, скільки в добу будується в Росії шкіл. Так, у 2018 році, якщо слідувати заяві прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, їх відкрилося 186. Тобто в середньому по Росії за добу будувалося трохи більше ніж півшколи.

У той же час з 2000 по 2015 рік в Росії було закрито 5300 лікарень — приблизно по лікарні в добу.

Як повідомляв УНН, Росія перебуває на межі масштабної демографічної кризи, повідомляють американські соціологи. В 2018 році кількість населення Росії скоротилась вперше з 2018 року, а кожний п’ятий росіянин каже, що за можливості хотів би емігрувати.

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