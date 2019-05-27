Кирилл встретился с генсеком Совета Европы и заявил об уважении

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 9116 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 34250 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 54411 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 70417 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118692 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110638 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137076 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144512 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130072 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130148 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кирилл встретился с генсеком Совета Европы и заявил об уважении

Кирилл встретился с генсеком Совета Европы и заявил об уважении

Киев  •  УНН

 • 7890 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Русская православная церковь относится с большим уважением к Совету Европы, поскольку его деятельность направлена на объединение людей на континенте. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Ягландом, передает УНН со ссылкой на Постоянное представительство РФ при СЕ.

"Мы с большим уважением относимся к Совету Европы, потому что его деятельность в значительной степени помогает людям объединяться", - заявил патриарх.

Также он добавил, что считает "очень важным" акцент, который делается на защите прав человека и человеческого достоинства.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе РПЦ, Кирилл в Страсбурге встретился с комиссаром по правам человека Совета Европы Дуней Миятович.

Ранее Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что существуют хорошие шансы для разрешения конфликта с Москвой, что позволит избежать возможного выхода России из состава организации

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