Кирил зустрівся з генсеком Ради Європи і заявив про повагу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Російська православна церква ставиться з великою повагою до Ради Європи, оскільки її діяльність спрямована на об'єднання людей на континенті. Про це заявив патріарх Московський і всієї Русі Кирил на зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Ягландом, передає УНН з посиланням на Постійне представництво РФ при РЄ.
"Ми з великою повагою ставимося до Ради Європи, тому що її діяльність в значній мірі допомагає людям об'єднуватися", - заявив патріарх.
Також він додав, що вважає "дуже важливим" акцент, який робиться на захисті прав людини і людської гідності.
Крім того, як повідомили в прес-службі РПЦ, Кирил в Страсбурзі зустрівся з комісаром з прав людини Ради Європи Дунею Міятович.
Раніше Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що існують хороші шанси для вирішення конфлікту з Москвою, що дозволить уникнути можливого виходу Росії зі складу організації