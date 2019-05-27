Кирил зустрівся з генсеком Ради Європи і заявив про повагу

КИЇВ. 27 травня. УНН. Російська православна церква ставиться з великою повагою до Ради Європи, оскільки її діяльність спрямована на об'єднання людей на континенті. Про це заявив патріарх Московський і всієї Русі Кирил на зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Ягландом, передає УНН з посиланням на Постійне представництво РФ при РЄ.