Глава РПЦ поскаржився на Україну у Раді Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Патріарх Московський і всієї Русі Кирил заявив про задоволення результатами зустрічей з представниками Ради Європи в Страсбурзі, присвячених ситуації з Українською православною церквою (УПЦ). Про це заявив предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило журналістам після візиту в Страсбург, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми дуже відкрито і, я б сказав, доброзичливо обговорили всі ці питання... Все те, що відбувалося з Українською православною церквою, і навіть не з церквою як інституцією, а з простими вірянами, яких виганяли з храмів, обрушували на них фізичне насильство - все це не казки, не фантазія, все це відображено на відео, відображено у відповідних матеріалах... все це не може не хвилювати нормальної людини, тим більше людей, відповідальних в Європі за права людини і релігійні свободи", - зазначив він, підбиваючи підсумки свого візиту в Страсбург.
Уточнено, що раніше патріарх зустрівся з комісаром з прав людини Ради Європи Дунею Міятович, на якій вона повідомила, що найближчим часом прибуде в Україну для моніторингу міжрелігійної ситуації в країні.
Нагадаємо, патріарх Московський і всієї Русі Кирило зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Ягландом.
Раніше патріарх Московський і всієї Русі Кирило заявляв, що РПЦ будує в середньому по три храми на добу.