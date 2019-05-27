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Кирил хоче передати Раді Європи матеріали про порушення прав вірян в Україні

Кирил хоче передати Раді Європи матеріали про порушення прав вірян в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Патріарх Московський і всієї Русі Кирил в ході зустрічі з комісаром з прав людини Ради Європи Дунею Міятович в Страсбурзі заявив, що планує передати в РЄ матеріали про порушення прав віруючих в Україні, передає УНН з посиланням на ТАСС.

"Хотів би, щоб Рада Європи здійснювала контроль за дотриманням прав людей в сфері релігійного вибору. Я передав би вам конкретні матеріали, які, можливо, вимагатимуть вашої участі", - сказав він.

Глава РПЦ також заявив, що в Україні за п'ятого президента Петра Порошенка було прийнято кілька законів, які "порушують в правах Українську православну церкву", назвавши їх при цьому дискримінаційними.

"Один з них забороняє Українській православній церкві називати себе так, як вона називає... Другий закон - про зміну юрисдикції громад", - зазначив патріарх Кирил.

При цьому, він висловив надію, що нова влада України не буде порушувати релігійні права своїх громадян. За його словами, віряни почали звертатися в суди для захисту своїх прав, і в більшості випадків суд ставав на бік потерпілих.

У свою чергу, Міятович зазначила, що найближчим часом вона прибуде в Україну для моніторингу ситуації на місці.

"Хочу запевнити вас, що я в курсі, що там відбувається. В Україні я ще не була, але планую опинитися там найближчим часом. Я також має намір приїхати до Росії... Коли мова заходить про права людини, про насильство вірян, це підпадає під мій мандат. Я буду дуже уважно цим займатися", - зазначила вона.

Нагадаємо, Патріарх Московський і всієї Русі Кирил поскаржився на Україну в Раді Європи.

Зазначимо, що патріарх Московський і всієї Русі Кирил зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Ягландом.

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