Кипер добился увольнения "подследственного" заместителя главы Одесской ОГА Ткачука

Детали

Игорь Ткачук — заместитель главы Одесской ОГА Максима Марченко с октября 2022 года. В августе этого года дело Ткачука передали в суд. Его подозревают в получении взятки в размере 10 тысяч долларов США.

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“Ткачук находится под следствием, много времени был отстранен от работы. Мы наконец добились от него заявления об увольнении. Согласно закону о назначении нового главы администрации, все заместители должны писать заявления об увольнении. Однако, он (Ткачук — ред.) постоянно уклонялся. Но, в конце концов, написал, и был уволен”, — рассказал Кипер.

Он добавил, что сейчас в Одесской ОГА работает два заместителя предыдущего главы обладминистрации.

“Я пока присматриваюсь к их работе. Я не хочу, чтобы у меня кто-то работал по фамилиям или командам. Я делаю выводы по людям, по их отношению, в первую очередь, к гражданам.

Власть и деньги надо уметь пережить. И все эти процессы надо уметь побороть. Поэтому, я присматриваюсь к их работе, изучаю их подход, потенциал и возможности. Для меня важно, кто как относится к работе. Если просто отбывает номер — это не для меня”, — заявил он.

Напомним

За 100 дней руководства Олега Кипера сменены два руководителя районов: Одесского и Болградского. Должности в ОВА потеряли заместители главы, а также руководители двух департаментов: по вопросам здравоохранения и экономики.