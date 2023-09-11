Кіпер домігся звільнення “підслідного” заступника голови Одеської ОВА Ткачука

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Ігор Ткачук — заступник голови Одеської ОВА Максима Марченка з жовтня 2022 року. У серпні цього року справу Ткачука передали до суду. Його підозрюють в отриманні хабаря у розмірі 10 тисяч доларів США.

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“Ткачук перебуває під слідством, багато часу був відсторонений від роботи. Ми нарешті добилися від нього заяви про звільнення. Відповідно до закону про призначення нового голови адміністрації, всі заступники мають писати заяви про звільнення. Однак, він (Ткачук — ред.) постійно ухилявся. Але, врешті-решт, написав, і був звільнений”, — розповів Кіпер.

Він додав, що наразі в Одеській ОВА працює два заступники попереднього очільника обладміністрації.

“Я поки що придивляюся до їх роботи. Я не хочу, щоб у мене хтось працював по прізвищам чи командам. Я роблю висновки по людям, по їх відношенню, в першу чергу, до громадян.

Владу і гроші треба вміти пережити. І всі ці процеси треба вміти побороти. Тому, я придивляюся до їх роботи, вивчаю їх підхід, потенціал і можливості. Для мене важливо, хто як ставиться до роботи. Якщо просто відбуває номер — це не для мене”, — заявив він.

Нагадаємо

За 100 днів керівництва Олега Кіпера змінено двох керівників районів: Одеського та Болградського. Посади в ОВА втратили заступники голови, а також керівники двох департаментів: з питань охорони здоров’я та економіки.