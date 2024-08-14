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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Кіно заради Перемоги!" может приехать в любую громаду: как принять участие в конкурсе

"Кіно заради Перемоги!" может приехать в любую громаду: как принять участие в конкурсе

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 08:49  •  7165 просмотра

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"Кіно заради Перемоги!" может приехать в любую громаду: как принять участие в конкурсе.

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" объявил конкурс "Кіно заради Перемоги!" у вашій громаді", передает УНН.

Детали

В "МХП-Громаді" рассказали, что благотворительный фонд получает от украинцев множество приглашений посетить громады с кинопоказами.

"Для нас это - знак, что усилия по популяризации украинского кино дают прекрасные результаты.

Поэтому, наш фонд совместно с ассоциацией "Смотри украинское" приглашает вас попробовать выиграть кинопоказ в вашей громаде!" - говорится в сообщении.

Команда национального тура "Кино ради Победы!" определит трех победителей среди тех, кто выполнит условия конкурса, а именно:

- подпишется на страницы благотворительного фонда "МХП-Громаді" https://www.facebook.com/MHPgromadi

и ассоциации "Смотри украинское"
https://www.facebook.com/dyvysukrainske

- напишет в комментариях под постом
https://www.facebook.com/MHPgromadi/posts/803433222001534

почему вашей громаде важно, чтобы команда Тура организовала кинопоказ именно в вашей громаде.

Конкурс приурочен ко Дню украинского кино (14 сентября).

"14 сентября, в День украинского кино, мы объявим на своей странице перечень громад, в которых команда Тура организует кинопоказ в рамках Тура "Кіно заради Перемоги!" Поэтому, поставьте себе напоминание на этот день, чтобы проверить, есть ли ваша громада в победном списке", - говорится в сообщении.

С официальными правилами розыгрыша можно ознакомиться по ссылке:

https://docs.google.com/document/d/1qewQ-lJX43MYVNCFu3K0e9-ESOxezVxI/

Напомним, в этом году национальному туру "Кіно заради Перемоги!" исполнилось 2 года.

"Тур подсветил всю мощь украинского кино в это непростое время. За 2 года мы видели, как оно объединяет громады, поднимает боевой дух наших защитников и просто дарит людям радость. Мы гордимся быть частью этой мощной инициативы, которая доказывает, что искусство способно творить выдающиеся изменения", - отмечает директор "МХП-Громаді" Алекс Пахолюк.

С 6 августа 2022 года состоялось 1868 кинопоказов 65 украинских полнометражных лент в 387 населенных пунктах и воинских частях 23 областей Украины и городе Киеве. А к событиям Тура присоединилось 70+ кинематографистов и художников, среди которых Ада Роговцева, Ахтем Сеитаблаев, Ирма Витовская-Ванца, Богдан Бенюк, Олесь Санин.

"Мы бесконечно благодарны всем кинематографистам и партнерам, которые эти два года поддерживали тур "Кино заради Перемоги!". Вместе мы делаем важное дело - донесение благодарности нашим воинам, мотивация и поддержка гражданских зрителей", - отметил инициатор Тура, председатель ассоциации "Смотри украинское" Андрей Ризоль.

Проект реализуется по инициативе Офиса Президента Украины, Госкино Украины, ассоциации "Смотри украинское", при поддержке "МХП-Громаді", во взаимодействии со СтратКом ВСУ, при содействии Министерства обороны Украины, областных военно-гражданских администраций, Национальной гвардии Украины и Национальной полиции Украины.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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