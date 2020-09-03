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Конец старых маршруток: в Мининфраструктуры подготовили реформу общественного транспорта

Киев • УНН

 • 24203 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Министерстве инфраструктуры Украины предложили законопроект, который полностью изменит правила для транспортных услуг и предоставит реальную возможность требовать качественных перевозок для пассажиров. Об этом рассказала советник министра инфраструктуры Яника Мерило, передает УНН.

Конец старых маршруток: в Мининфраструктуры подготовили реформу общественного транспорта

“Новым законопроектом выбор поставщика, который предоставляет транспортные услуги, переводится с конкурса на Prozorro. Транспортная услуга будет закупаться через открытый конкурс в Prozorro по принципу километража. То есть определяется километраж маршрута и умножается на предполагаемую цену самоокупаемости и маленькую доходность по ранее определенной формуле. Упрощенно, это значит, что и перевозчикам будет более выгодно перевозить, и тем больше будет конкуренция. А высокая конкуренция — это всегда в результате хорошо для жителей”, — рассказала советник министра.

Мерило также пояснила, что сейчас маршруты распределяются по конкурсам, которые не всегда прозрачные и часто содержат коррупционную составляющую. Прибыль же перевозчика формируют собранные с каждого пассажира деньги, поэтому так часто происходит дискриминация льготников, проезд которых местные органы не всегда компенсируют в полном объеме. Соответственно, перевозчику часто не хватает средств для зарплат и сопутствующих расходов, поэтому речь о качественных услугах в такой ситуации не идет.

По мнению советника министра, транспортная реформа не только простимулирует конкуренцию, но и прекратит дискриминацию льготных пассажиров, ведь получив оплату за километраж, перевозчику будет все равно, сколько пассажиров и каких категорий получают его услугу. Кроме того, увеличивая доход перевозчика, можно рассчитывать на высокое качество услуг, требования к которым будут определены отдельным постановлением Кабмина.

Ранее в Мининфраструктуры сообщили, что Европейский инвестиционный банк предоставит кредит в размере 12 млн евро на обновление трамвайного парка во Львове.

“Мы продолжаем работу по обновлению парков общественного транспорта в разных городах Украины в сотрудничестве с ЕИБ и местными властями. Уже подписаны первые договоры в Луцке, Харькове и Сумах на приобретение современных и удобных троллейбусов. На очереди — реализация проекта по закупке трамваев во Львове. Благодарен нашим партнерам за сотрудничество и поддержку. Современный наземный транспорт должен быть экологичным, комфортным и работать для людей!” — говорит министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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