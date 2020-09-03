Кінець старих маршруток: у Мінінфраструктури підготували реформу громадського транспорту

“Новим законопроєктом вибір постачальника, який надає транспортні послуги, перекладається з конкурсу на Prozorro. Транспортна послуга буде закуповуватися через відкритий конкурс в Prozorro за принципом кілометражу. Тобто визначається кілометраж маршруту і множиться на передбачувану ціну самоокупності і маленьку прибутковість за раніше визначеною формулою. Спрощено, це означає, що і перевізникам буде більш вигідно перевозити, і тим більшою буде конкуренція. А висока конкуренція — це завжди в результаті добре для жителів”, — розповіла радник міністра.

Меріло також пояснила, що зараз маршрути розподіляються за конкурсами, які не завжди прозорі та часто містять корупційну складову. Прибуток же перевізника формують зібрані з кожного пасажира гроші, тому так часто відбувається дискримінація пільговиків, проїзд яких місцеві органи не завжди компенсують у повному обсязі. Відповідно, перевізнику часто не вистачає коштів для зарплат і супутніх витрат, тож мова про якісні послуги в такій ситуації не йде.

На думку радника міністра, транспортна реформа не лише простимулює конкуренцію, але й припинить дискримінацію пільгових пасажирів, адже отримавши оплату за кілометраж, перевізнику буде все одно, скільки пасажирів і яких категорій отримують його послугу. Крім того, збільшуючи дохід перевізника, можна розраховувати на вищу якість послуг, вимоги до яких будуть визначені окремою постановою Кабміну.

Раніше у Мінінфраструктури повідомили, що Європейський інвестиційний банк надасть кредит обсягом 12 млн євро на оновлення трамвайного парку у Львові.

“Ми продовжуємо роботу з оновлення парків громадського транспорту у різних містах України у співпраці з ЄІБ та місцевою владою. Вже підписані перші договори у Луцьку, Харкові та Сумах на придбання сучасних та зручних тролейбусів. На черзі — реалізація проєкту із закупівлі трамваїв у Львові. Вдячний нашим партнерам за співпрацю та підтримку. Сучасний наземний транспорт має бути екологічним, комфортним і працювати для людей!” — каже міністр інфраструктури Владислав Криклій.