Кінець старих маршруток: у Мінінфраструктури підготували реформу громадського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Міністерстві інфраструктури України запропонували законопроєкт, який повністю змінить правила для транспортних послуг і надасть реальну можливість вимагати якісних перевезень для пасажирів. Про це розповіла радник міністра інфраструктури Яніка Меріло, передає УНН.
“Новим законопроєктом вибір постачальника, який надає транспортні послуги, перекладається з конкурсу на Prozorro. Транспортна послуга буде закуповуватися через відкритий конкурс в Prozorro за принципом кілометражу. Тобто визначається кілометраж маршруту і множиться на передбачувану ціну самоокупності і маленьку прибутковість за раніше визначеною формулою. Спрощено, це означає, що і перевізникам буде більш вигідно перевозити, і тим більшою буде конкуренція. А висока конкуренція — це завжди в результаті добре для жителів”, — розповіла радник міністра.
Меріло також пояснила, що зараз маршрути розподіляються за конкурсами, які не завжди прозорі та часто містять корупційну складову. Прибуток же перевізника формують зібрані з кожного пасажира гроші, тому так часто відбувається дискримінація пільговиків, проїзд яких місцеві органи не завжди компенсують у повному обсязі. Відповідно, перевізнику часто не вистачає коштів для зарплат і супутніх витрат, тож мова про якісні послуги в такій ситуації не йде.
На думку радника міністра, транспортна реформа не лише простимулює конкуренцію, але й припинить дискримінацію пільгових пасажирів, адже отримавши оплату за кілометраж, перевізнику буде все одно, скільки пасажирів і яких категорій отримують його послугу. Крім того, збільшуючи дохід перевізника, можна розраховувати на вищу якість послуг, вимоги до яких будуть визначені окремою постановою Кабміну.
Раніше у Мінінфраструктури повідомили, що Європейський інвестиційний банк надасть кредит обсягом 12 млн євро на оновлення трамвайного парку у Львові.
“Ми продовжуємо роботу з оновлення парків громадського транспорту у різних містах України у співпраці з ЄІБ та місцевою владою. Вже підписані перші договори у Луцьку, Харкові та Сумах на придбання сучасних та зручних тролейбусів. На черзі — реалізація проєкту із закупівлі трамваїв у Львові. Вдячний нашим партнерам за співпрацю та підтримку. Сучасний наземний транспорт має бути екологічним, комфортним і працювати для людей!” — каже міністр інфраструктури Владислав Криклій.