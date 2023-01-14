Ким заявил об успешной работе ПВО на Николаевщине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил об успешной работе ПВО. Об этом он сообщил в Twitter, передает УНН.
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"ПВО открыли счет. Верим в ВСУ! Находимся в укрытиях", - написал Ким.
Ранее
по Украине снова распространилась масштабная воздушная тревога, глава Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщает об угрозе ракетного обстрела, а глава Николаевской ОГА Виталий Ким, что над Украиной уже первые ракеты.
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