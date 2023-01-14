Кім заявив про успішну роботу ППО на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив про успішну роботу ППО. Про це він повідомив у Twitter, передає УНН.
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"ППО відкрили рахунок. Віримо в ЗСУ! Знаходимось в укриттях", - написав Кім.
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Україною знову поширилася масштабна повітряна тривога, голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляє про загрозу ракетного обстрілу, а голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, що над Україною уже перші ракети.
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