18 сентября, 19:49 • 8852 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 17416 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 21912 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 32364 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 43739 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 25022 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 21262 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 33500 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16504 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 52042 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
Ким Чен Ын посмотрел на испытания беспилотников в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях беспилотных дронов и одобрил план дальнейшего усиления их возможностей с помощью искусственного интеллекта. Он также осмотрел строительство крупной тепличной фермы на границе с Китаем.

Ким Чен Ын посмотрел на испытания беспилотников в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын накануне присутствовал на испытаниях беспилотных дронов и приказал усилить их возможности с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР KCNA, информирует УНН.

Подробности

Издание напоминает, что Ким контролировал испытания дронов-смертников с технологией искусственного интеллекта в марте.

В четверг Ким был доволен результатами испытаний северокорейского тактического беспилотного штурмовика "Кумсон" и беспилотного стратегического разведывательного самолета, а также одобрил план дальнейшего усиления возможностей беспилотных летательных аппаратов

- говорится в статье.

Указывается, что Ким также в четверг осмотрел строительство крупной тепличной фермы в Синыйджу, граничащем с Китаем.

Напомним

На днях Пхеньян заявил, что обладание ядерным оружием является вынужденным шагом для защиты от американской угрозы. КНДР считает свой статус ядерной державы закрепленным в конституции и необратимым.

Вадим Хлюдзинский

