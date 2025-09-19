Ким Чен Ын посмотрел на испытания беспилотников в КНДР и приказал усилить их с помощью ИИ
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях беспилотных дронов и одобрил план дальнейшего усиления их возможностей с помощью искусственного интеллекта. Он также осмотрел строительство крупной тепличной фермы на границе с Китаем.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын накануне присутствовал на испытаниях беспилотных дронов и приказал усилить их возможности с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР KCNA, информирует УНН.
Издание напоминает, что Ким контролировал испытания дронов-смертников с технологией искусственного интеллекта в марте.
В четверг Ким был доволен результатами испытаний северокорейского тактического беспилотного штурмовика "Кумсон" и беспилотного стратегического разведывательного самолета, а также одобрил план дальнейшего усиления возможностей беспилотных летательных аппаратов
Указывается, что Ким также в четверг осмотрел строительство крупной тепличной фермы в Синыйджу, граничащем с Китаем.
На днях Пхеньян заявил, что обладание ядерным оружием является вынужденным шагом для защиты от американской угрозы. КНДР считает свой статус ядерной державы закрепленным в конституции и необратимым.
