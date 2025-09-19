Кім Чен Ин подивився на випробування безпілотників у КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ

$41.190.02
48.770.12
ukenru
18 вересня, 19:49 • 6098 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 14320 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 20695 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 31172 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 42352 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 24786 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 21083 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 32923 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 16436 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 51504 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
84%
754мм
Популярнi новини
Зарізав знайомих і приховав тіла у підвалі: киянина судитимуть за подвійне вбивство18 вересня, 16:03 • 8704 перегляди
Перше військове обладнання за програмою PURL прибуло до України - ЗМІ18 вересня, 16:15 • 3100 перегляди
У США в ДТП загинув український фотограф Ілля Ратман18 вересня, 16:19 • 5680 перегляди
Окупанти скинули три авіабомби на Воздвижівку, поранено трьох жінок18 вересня, 17:43 • 3016 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 3874 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 26222 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 42341 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 32829 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 32921 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 51501 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Кір Стармер
Володимир Зеленський
Андрюс Кубілюс
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Китай
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 3956 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 27938 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 27185 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 27227 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 25573 перегляди
Актуальне
Fox News
TikTok
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Кім Чен Ин подивився на випробування безпілотників у КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був присутній на випробуваннях безпілотних дронів та схвалив план подальшого посилення їхніх можливостей за допомогою штучного інтелекту. Він також оглянув будівництво великої тепличної ферми на кордоні з Китаєм.

Кім Чен Ин подивився на випробування безпілотників у КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин напередодні був присутнім на випробуваннях безпілотних дронів і наказав посилити їхні можливості за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне інформаційне агентство КНДР KCNA, інформує УНН.

Деталі

Видання нагадує, що Кім контролював випробування дронів-смертників із технологією штучного інтелекту у березні.

У четвер Кім був задоволений результатами випробувань північнокорейського тактичного безпілотного штурмовика "Кумсон" та безпілотного стратегічного розвідувального літака, а також схвалив план подальшого посилення можливостей безпілотних літальних апаратів

- йдеться у статті.

Вказується, що Кім також у четвер оглянув будівництво великої тепличної ферми в Сінийджу, що межує з Китаєм.

Нагадаємо

Днями Пхеньян заявив, що володіння ядерною зброєю є вимушеним кроком для захисту від американської загрози. КНДР вважає свій статус ядерної держави закріпленим у конституції та незворотним.

Південна Корея: КНДР могла отримати ядерний реактор від росії18.09.25, 23:59 • 1408 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуТехнології
Кім Чен Ин
Північна Корея
Китай
Сполучені Штати Америки