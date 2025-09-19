Кім Чен Ин подивився на випробування безпілотників у КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин напередодні був присутнім на випробуваннях безпілотних дронів і наказав посилити їхні можливості за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне інформаційне агентство КНДР KCNA, інформує УНН.

Деталі

Видання нагадує, що Кім контролював випробування дронів-смертників із технологією штучного інтелекту у березні.

У четвер Кім був задоволений результатами випробувань північнокорейського тактичного безпілотного штурмовика "Кумсон" та безпілотного стратегічного розвідувального літака, а також схвалив план подальшого посилення можливостей безпілотних літальних апаратів - йдеться у статті.

Вказується, що Кім також у четвер оглянув будівництво великої тепличної ферми в Сінийджу, що межує з Китаєм.

Нагадаємо

Днями Пхеньян заявив, що володіння ядерною зброєю є вимушеним кроком для захисту від американської загрози. КНДР вважає свій статус ядерної держави закріпленим у конституції та незворотним.

