Кім Чен Ин подивився на випробування безпілотників у КНДР і наказав посилити їх за допомогою ШІ
Київ • УНН
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин був присутній на випробуваннях безпілотних дронів та схвалив план подальшого посилення їхніх можливостей за допомогою штучного інтелекту. Він також оглянув будівництво великої тепличної ферми на кордоні з Китаєм.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин напередодні був присутнім на випробуваннях безпілотних дронів і наказав посилити їхні можливості за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне інформаційне агентство КНДР KCNA, інформує УНН.
Деталі
Видання нагадує, що Кім контролював випробування дронів-смертників із технологією штучного інтелекту у березні.
У четвер Кім був задоволений результатами випробувань північнокорейського тактичного безпілотного штурмовика "Кумсон" та безпілотного стратегічного розвідувального літака, а також схвалив план подальшого посилення можливостей безпілотних літальних апаратів
Вказується, що Кім також у четвер оглянув будівництво великої тепличної ферми в Сінийджу, що межує з Китаєм.
Нагадаємо
Днями Пхеньян заявив, що володіння ядерною зброєю є вимушеним кроком для захисту від американської загрози. КНДР вважає свій статус ядерної держави закріпленим у конституції та незворотним.
