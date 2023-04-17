Количество жертв столкновений армии и спецназовцев в Судане приблизилось к 100

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Армия Судана и военизированная группировка продолжают бороться за контроль над страной, сигнализируя, что не желают прекращать боевые действия. Количество погибших с начала столкновений составляет 97 человек, сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Синдикат врачей Судана заявил в понедельник, что с начала столкновений в Судане было убито не менее 97 гражданских лиц, а около 365 гражданских лиц получили ранения. Группа добавила, что этот список неполный, поскольку доступ к больницам в связи с трудностями передвижения и ситуацией с безопасностью затруднен.

Отмечается, что тяжелые бои с участием бронетехники, пулеметов и военных самолетов шли в столице Хартуме, соседнем городе Омдурман и в горячих точках по всей стране. Столкновения являются частью борьбы за власть между командующим Вооруженными силами Судана генералом Абдель-Фаттахом Бурханом и руководителем группы Сил быстрого реагирования (RSF) генералом Мохаммедом Хамданом Дагало. Они являются бывшими союзниками, которые совместно организовали военный переворот в октябре 2021 года, сорвавший кратковременный переход Судана к демократии.

В последние месяцы международные переговоры возродили надежды на такой переход, но рост напряженности между Бурханом и Дагало в конце концов отложил соглашение с политическими партиями, сообщает АР.

В ночь на 17 апреля жители сообщили о сильных взрывах и продолжении стрельбы, а также об авиаударах по целям RSF. Столкновения происходят в то время, когда большинство суданцев готовятся отпраздновать праздник, знаменующий конец священного месяца Рамадан.

В Хартуме и Омдурмане также сообщалось о боях вокруг международного аэропорта Хартума и штаб-квартиры государственного телевидения. Высокопоставленный военный чиновник сказал, что столкновения с бойцами RSF начались в воскресенье вокруг военного штаба.

Обе стороны дали понять, что не желают вести переговоры, в то время как дипломатическое давление усиливается. Высокопоставленные дипломаты, включая госсекретаря США, генерального секретаря ООН, верховного представителя внешней политики ЕС, председателя Лиги арабских государств и председателя комиссии Африканского союза, призвали стороны прекратить войну. Члены Совета Безопасности ООН призвали к немедленному прекращению военных действий и возвращению к диалогу.

Напомним

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом о наказании виновных в гибели его подчиненных, которые находились в Судане при выполнении своей работы.

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