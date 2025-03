Генсек ООН звернувся із закликом покарати винних, які причетні до загибелі його підлеглих у Судані 

Цитата

"Жахливо. Зіткнення, що тривають у Судані, призвели до загибелі та поранень цивільних осіб, у тому числі трьох наших колег, загиблих під час виконання роботи. Винні мають бути негайно притягнуті до відповідальності", - написав Гутерреш.

Appalling.



The ongoing clashes in Sudan have resulted in the deaths & injuries of civilians, including 3 of our @WFP colleagues killed while carrying out their work.



Those responsible should be brought to justice without delay.



Humanitarian workers are #NotATarget.

— António Guterres (@antonioguterres) April 16, 2023

Нагадаємо

Суданські військові та потужне воєнізоване угруповання борються за контроль над охопленою хаосом країною протягом другого дня неділі, сигналізуючи про те, що вони не бажають припиняти бойові дії, попри зростальний дипломатичний тиск з метою припинення вогню.

Щонайменше п'ятьох мирних жителів було вбито і 78 поранено в неділю, внаслідок чого кількість жертв за два дні досягла 61 вбитого і понад 670 поранених, повідомив Синдикат суданських лікарів. Група заявила, що, на її думку, серед сил, що змагаються, були десятки додаткових смертей.