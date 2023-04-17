Генсек ООН обратился с призывом наказать виновных, которые причастны к гибели его подчиненных в Судане
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился с призывом о наказании виновных в гибели его подчиненных, которые находились в Судане при выполнении своей работы. Об этом Генсек сообщил на своей странице в Twitter, пишет УНН.
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"Ужасно. Столкновения, продолжающиеся в Судане, привели к гибели и ранениям гражданских лиц, в том числе трех наших коллег, погибших во время выполнения работы. Виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности", - написал Гутерреш.
Ужасно.
Продолжающиеся столкновения в Судане привели к гибели & раненых гражданских лиц, включая 3 наших @WFP коллег, убитых при выполнении своей работы.
Виновные должны быть безотлагательно привлечены к ответственности.
Гуманитарные работники являются #NotATarget.
Напомним
Суданские военные и мощная военизированная группировка борются за контроль над охваченной хаосом страной в течение второго дня воскресенья, сигнализируя о том, что они не желают прекращать боевые действия, несмотря на растущее дипломатическое давление с целью прекращения огня.
По меньшей мере пять мирных жителей были убиты и 78 ранены в воскресенье, в результате чего число жертв за два дня достигло 61 убитого и более 670 раненых, сообщил Синдикат суданских врачей. Группа заявила, что, по ее мнению, среди противоборствующих сил были десятки дополнительных смертей.