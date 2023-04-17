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Генсек ООН обратился с призывом наказать виновных, которые причастны к гибели его подчиненных в Судане

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился с призывом о наказании виновных в гибели его подчиненных, которые находились в Судане при выполнении своей работы. Об этом Генсек сообщил на своей странице в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Ужасно. Столкновения, продолжающиеся в Судане, привели к гибели и ранениям гражданских лиц, в том числе трех наших коллег, погибших во время выполнения работы. Виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности", - написал Гутерреш.

Ужасно.

Продолжающиеся столкновения в Судане привели к гибели & раненых гражданских лиц, включая 3 наших @WFP коллег, убитых при выполнении своей работы.

Виновные должны быть безотлагательно привлечены к ответственности.

Гуманитарные работники являются #NotATarget.

— António Guterres (@antonioguterres) 16 апреля 2023 года

Напомним

Суданские военные и мощная военизированная группировка борются за контроль над охваченной хаосом страной в течение второго дня воскресенья, сигнализируя о том, что они не желают прекращать боевые действия, несмотря на растущее дипломатическое давление с целью прекращения огня.

По меньшей мере пять мирных жителей были убиты и 78 ранены в воскресенье, в результате чего число жертв за два дня достигло 61 убитого и более 670 раненых, сообщил Синдикат суданских врачей. Группа заявила, что, по ее мнению, среди противоборствующих сил были десятки дополнительных смертей.

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