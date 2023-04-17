Генсек ООН обратился с призывом наказать виновных, которые причастны к гибели его подчиненных в Судане

Цитата

"Ужасно. Столкновения, продолжающиеся в Судане, привели к гибели и ранениям гражданских лиц, в том числе трех наших коллег, погибших во время выполнения работы. Виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности", - написал Гутерреш.

Ужасно.



Продолжающиеся столкновения в Судане привели к гибели & раненых гражданских лиц, включая 3 наших @WFP коллег, убитых при выполнении своей работы.



Виновные должны быть безотлагательно привлечены к ответственности.



Гуманитарные работники являются #NotATarget.

Напомним

Суданские военные и мощная военизированная группировка борются за контроль над охваченной хаосом страной в течение второго дня воскресенья, сигнализируя о том, что они не желают прекращать боевые действия, несмотря на растущее дипломатическое давление с целью прекращения огня.

По меньшей мере пять мирных жителей были убиты и 78 ранены в воскресенье, в результате чего число жертв за два дня достигло 61 убитого и более 670 раненых, сообщил Синдикат суданских врачей. Группа заявила, что, по ее мнению, среди противоборствующих сил были десятки дополнительных смертей.