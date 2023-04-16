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Насильство в Судані забрало життя 61 людини, понад 670 отримали поранення за два дні сутичок

Насильство в Судані забрало життя 61 людини, понад 670 отримали поранення за два дні сутичок

Київ • УНН

 • 611532 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Суданські військові та потужне воєнізоване угруповання борються за контроль над охопленою хаосом країною протягом другого дня неділі, сигналізуючи про те, що вони не бажають припиняти бойові дії, незважаючи на зростаючий дипломатичний тиск з метою припинення вогню. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Важкі бої за участю бронетехніки, встановлених на вантажівках кулеметів та бойових літаків, вирували в неділю в столиці Хартумі, сусідньому місті Омдурман та в гарячих точках по всій країні. Вважається, що протиборчі сили мають у своєму розпорядженні десятки тисяч бойовиків тільки в столиці.

Щонайменше п'ятьох мирних жителів було вбито і 78 поранено в неділю, внаслідок чого кількість жертв за два дні досягла 61 вбитого і більше 670 поранених, повідомив Синдикат суданських лікарів. Група заявила, що, на її думку, серед сил, що змагаються, були десятки додаткових смертей.

У неділю Всесвітня продовольча програма заявила, що тимчасово призупинила операції в Судані після того, як напередодні в ході зіткнень загинули троє співробітників агентства.

Зіткнення є частиною боротьби за владу між генералом Абдель-Фаттахом Бурханом, командувачем збройних сил, і генералом Мохаммедом Хамданом Дагало, головою групи Сил оперативної підтримки. Два генерали - колишні союзники, які спільно організували військовий переворот у жовтні 2021 року, який зірвав недовговічний перехід Судану до демократії.

В останні місяці підтримані міжнародною спільнотою переговори відродили надії на такий перехід, але напруження між Бурханом і Дагало, що зростає, зрештою затримало угоду з політичними партіями.

Тим часом дипломатичний тиск зростає.

Високопоставлені дипломати, зокрема держсекретар США, генеральний секретар ООН, голова зовнішньополітичного відомства ЄС, голова Ліги арабських держав та голова Комісії Африканського союзу, закликали сторони припинити бойові дії.

Члени Ради Безпеки ООН закликали до негайного припинення бойових дій та повернення до діалогу.

З аналогічними закликами виступили арабські держави, зацікавлені в Судані, - Катар, Єгипет, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати.

Довідка

Судан, країна на перехресті Близького Сходу та Африки на південь від Сахари, відома своєю історією військових переворотів та громадянських конфліктів з моменту здобуття незалежності у 1950-х роках.

Країна межує із шістьма африканськими країнами та має стратегічну берегову лінію на Червоному морі. Десятирічний громадянський конфлікт призвів до відділення Південного Судану у 2011 році.

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