Насилие в Судане унесло жизни 61 человека, более 670 получили ранения за два дня стычек

Детали

Тяжелые бои с участием бронетехники, установленных на грузовиках пулеметов и боевых самолетов, бушевали в воскресенье в столице Хартуме, соседнем городе Омдурман и в горячих точках по всей стране. Считается, что противоборствующие силы располагают десятками тысяч боевиков только в столице.

По меньшей мере пять мирных жителей были убиты и 78 ранены в воскресенье, в результате чего число жертв за два дня достигло 61 убитого и более 670 раненых, сообщил Синдикат суданских врачей. Группа заявила, что, по ее мнению, среди соперничающих сил были десятки дополнительных смертей.

В воскресенье Всемирная продовольственная программа заявила, что временно приостановила операции в Судане после того, как накануне в ходе столкновений погибли трое сотрудников агентства.

Столкновения являются частью борьбы за власть между генералом Абдель-Фаттахом Бурханом, командующим вооруженными силами, и генералом Мохаммедом Хамданом Дагало, главой группы Сил оперативной поддержки. Два генерала - бывшие союзники, которые совместно организовали военный переворот в октябре 2021 года, который сорвал недолговечный переход Судана к демократии.

В последние месяцы поддерживаемые международным сообществом переговоры возродили надежды на такой переход, но растущее напряжение между Бурханом и Дагало в конечном итоге задержало соглашение с политическими партиями.

Тем временем, дипломатическое давление растёт.

Высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США, генеральный секретарь ООН, глава внешнеполитического ведомства ЕС, председатель Лиги арабских государств и председатель Комиссии Африканского союза, призвали стороны прекратить боевые действия.

Члены Совета Безопасности ООН призвали к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к диалогу.

С аналогичными призывами выступили арабские государства - Катар, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

Справка

Судан, страна на перекрестке Ближнего Востока и Африки к югу от Сахары, известна своей историей военных переворотов и гражданских конфликтов с момента обретения независимости в 1950-х годах.

Страна граничит с шестью африканскими странами и имеет стратегическую береговую линию на Красном море. Десятилетний гражданский конфликт привел к отделению Южного Судана в 2011 году.