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Кількість жертв зіткнень армії та спецпризначенців у Судані наблизилася до 100

Кількість жертв зіткнень армії та спецпризначенців у Судані наблизилася до 100

Київ • УНН

 • 2893343 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Армія Судану та воєнізоване угруповання продовжують боротися за контроль над країною, сигналізуючи, що не бажають припиняти бойові дії. Кількість загиблих з початку зіткнень становить 97 осіб, повідомляє УНН з посиланням на The Associated Press.

Деталі

Синдикат лікарів Судану заявив у понеділок, що з початку зіткнень у Судані було вбито не менше 97 цивільних осіб, а близько 365 цивільних осіб отримали поранення. Група додала, що цей список неповний, оскільки доступ до лікарень у зв'язку з труднощами пересування та безпековою ситуацією ускладнений.

Зазначається, що важкі бої за участю бронетехніки, кулеметів і військових літаків точилися в столиці Хартумі, сусідньому місті Омдурман і в гарячих точках по всій країні. Зіткнення є частиною боротьби за владу між командувачем Збройних сил Судану генералом Абдель-Фаттахом Бурханом і керівником групи Сил швидкого реагування (RSF) генералом Мохаммедом Хамданом Дагало. Вони є колишніми союзниками, які спільно організували військовий переворот у жовтні 2021 року, що зірвав короткочасний перехід Судану до демократії.

Останніми місяцями міжнародні переговори відродили надії на такий перехід, але зростання напруженості між Бурханом і Дагало зрештою відклало угоду з політичними партіями, повідомляє АР.

У ніч на 17 квітня жителі повідомили про сильні вибухи та продовження стрілянини, а також про авіаудари по цілях RSF. Зіткнення відбуваються в той час, коли більшість суданців готуються відсвяткувати свято, яке знаменує кінець священного місяця Рамадан.

У Хартумі та Омдурмані також повідомлялося про бої навколо міжнародного аеропорту Хартума та штаб-квартири державного телебачення. Високопоставлений військовий чиновник сказав, що зіткнення з бійцями RSF почалися у неділю навколо військового штабу.

Обидві сторони дали зрозуміти, що не бажають вести переговори, у той час, як дипломатичний тиск посилюється. Високопоставлені дипломати, включно з держсекретарем США, генеральним секретарем ООН, верховним представником зовнішньої політики ЄС, головою Ліги арабських держав і головою комісії Африканського союзу закликали сторони припинити війну. Члени Ради Безпеки ООН закликали до негайного припинення військових дій і повернення до діалогу.

Нагадаємо

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш звернувся із закликом щодо покарання винних у загибелі його підлеглих, які знаходились у Судані при виконанні своєї роботи.

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