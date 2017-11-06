Число жертв тайфуна "Дамри" во Вьетнаме возросло до 49 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Число погибших в результате тайфуна "Дамри" во Вьетнаме погибли по меньшей мере 49 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По данным местных властей, 49 человек погибли и 27 пропали без вести.
Большинство жертв находились в провинции Хань Хоа вблизи города Нячанг.
Почти 2000 жилых домов разрушены и более 80 тысяч повреждены. Дороги, которые были затоплены или смыты, спровоцировали пробки в нескольких провинциях.
Отметим, среди регионов, пострадавших от тайфуна, Дананг, где на этой неделе, с 10 ноября, должен состояться форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В нем планируют принять участие президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин.
Напомним, ранее сообщалось о 27 погибших.