Число жертв тайфуна "Дамри" во Вьетнаме возросло до 49 человек

По данным местных властей, 49 человек погибли и 27 пропали без вести.

Большинство жертв находились в провинции Хань Хоа вблизи города Нячанг.

Почти 2000 жилых домов разрушены и более 80 тысяч повреждены. Дороги, которые были затоплены или смыты, спровоцировали пробки в нескольких провинциях.

Отметим, среди регионов, пострадавших от тайфуна, Дананг, где на этой неделе, с 10 ноября, должен состояться форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В нем планируют принять участие президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин.

Напомним, ранее сообщалось о 27 погибших.