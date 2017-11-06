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Кількість жертв тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі зросла до 49 осіб

Кількість жертв тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі зросла до 49 осіб

Київ • УНН

 • 9696 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Кількість загиблих внаслідок тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі загинуло щонайменше 49 людей, передає УНН з посиланням на Reuters.

За даними місцевого уряду, 49 осіб загинули та 27 зникли безвісти.

Більшість жертв перебували в провінції Хань Хоа поблизу міста Нячанг.

Майже 2000 житлових будинків зруйновані і більше 80 тисяч пошкоджені. Дороги, які були затоплені або змиті, спричинили затори у декількох провінціях.

Зазначимо, серед регіонів, які постраждали від тайфуну, Дананг, де цього тижня, з 10 листопада, має відбутися форум Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. У ньому планують взяти участь президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Росії Володимир Путін.

Як повідомляв УНН, раніше повідомлялось про 27 загиблих.

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