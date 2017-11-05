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Кількість жертв тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі зросла до 27 осіб

Кількість жертв тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі зросла до 27 осіб

Київ • УНН

 • 10472 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Щонайменше 27 людей загинули внаслідок тайфуну “Дамрі” у В’єтнамі, повідомляє УНН з посиланням на Hindustan Times.

Потужний тайфун у В'єтнамі забрав життя щонайменше 27 людей. Ще 22 особи вважаються зниклими безвісти, серед них 17 членів екіпажу вантажних суден, які затонули біля узбережжя центральної провінції Бінх-Динь. Зазначається, що сімдесят чотири члени екіпажу були врятовані.

Як повідомляє видання, понад 600 будинків були зруйновані та понад 40 тисяч - пошкоджені.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про 19 загиблих внаслідок стихії.

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