Кількість жертв тайфуну "Дамрі" у В'єтнамі зросла до 27 осіб

Потужний тайфун у В'єтнамі забрав життя щонайменше 27 людей. Ще 22 особи вважаються зниклими безвісти, серед них 17 членів екіпажу вантажних суден, які затонули біля узбережжя центральної провінції Бінх-Динь. Зазначається, що сімдесят чотири члени екіпажу були врятовані.

Як повідомляє видання, понад 600 будинків були зруйновані та понад 40 тисяч - пошкоджені.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про 19 загиблих внаслідок стихії.