Число жертв тайфуна "Дамри" во Вьетнаме возросло до 27 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. По меньшей мере 27 человек погибли в результате тайфуна “Дамри” во Вьетнаме, сообщает УНН со ссылкой на Hindustan Times.
Мощный тайфун во Вьетнаме унес жизни не менее 27 человек. Еще 22 считаются пропавшими без вести, среди них 17 членов экипажа грузовых судов, затонувших у побережья центральной провинции Бинх-Динь. Отмечается, что семьдесят четыре члена экипажа были спасены.
Как сообщает издание, более 600 домов были разрушены и более 40 тысяч — повреждены.
Напомним, что ранее сообщалось о 19 погибших в результате стихии.