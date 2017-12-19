Число жертв крушения поезда в США достигла 6 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Представитель шерифа округа Пьерс сообщил, что в результате аварии “есть многочисленные жертвы” и не менее 6 пассажиров погибли и 77 доставлены в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Seattle Times.
Среди госпитализированных присутствуют как пассажиры, так и водители транспорта, попавшего под завал. Авария произошла в 7.40 утра по местному времени. Компания-оператор Amtrak заявила, что попавший в аварию поезд 501 впервые вышел на маршрут между Сиэтлом и Портлендом в понедельник утром.
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Напомним, железнодорожный пассажирский поезд Amtrak сошел с рельсов на мосту, в результате чего по крайней мере один вагон завис над автомагистралью 5 в округе Пирс, штат Вашингтон.