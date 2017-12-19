Кількість жертв залізничної аварії в США сягнула 6 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Представник шерифа округа П’єрс повідомив, що в результаті аварії “є численні жертви” та щонайменше 6 пасажирів загинуло та 77 доставлені до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Seattle Times.
Серед госпіталізованих присутні як пасажири, так і водії транспорту, що потрапив під завал. Аварія сталася о 7.40 ранку за місцевим часом. Компанія-оператор Amtrak заявила, що потрапивший у аварію потяг 501 вперше вийшов на маршрут між Сіетлом та Портлендом у понеділок вранці.
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Нагадаємо, залізничний пасажирський потяг Amtrak зійшов з рейок на мосту, в результаті чого принаймні один вагон завис над автомагістраллю 5 у окрузі Пірс, штат Вашингтон.