Количество погибших в Днепре возросло до девяти человек
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в Днепре девять погибших, среди них 15-летняя девушка, передает УНН.
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“Уже 9-ро погибших, среди них 15-летняя девушка... И 64 раненых — 59 госпитализированы, остальные лечатся дома. Российская ракета принесла горе в десятки днепровских семей. Время расплаты придет”, — написал Резниченко в Telegram.
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По информации ГСЧС, продолжается проливание отдельных очагов пожаров в завалах. Осуществляется обследование поврежденных и уцелевших частей дома.