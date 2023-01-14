Кількість загиблих у Дніпрі зросла до дев‘ятьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у Дніпрі дев’ятеро загиблих, серед них 15-річна дівчина, передає УНН.
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“Уже 9-ро загиблих, серед них 15-річна дівчина... І 64 поранених — 59 шпиталізовані, решта лікуються вдома. Російська ракета принесла горе у десятки дніпровських родин. Час розплати прийде”, — написав Резніченко у Telegram.
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За інформацією ДСНС, продовжується проливання окремих осередків пожеж в завалах. Здійснюється обстеження пошкоджених та вцілілих частин будинку.