Количество погибших мигрантов, лодка которых затонула у берегов Турции, увеличилось до 12
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. У берегов курортного района Бодрум на юго-западе Турции затонуло судно с нелегальными мигрантами. Количество погибших увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкье издание АА.
На судне, вероятно, находилось около 40 мигрантов, 31 из них удалось спасти.
Ранее сообщалось, что число погибших составило 8 человек.
В спасательной операции задействованы суда береговой охраны, вертолет и водолазы.
Тела погибших мигрантов доставляют на лодках в район Тургутрейс.
Поисково-спасательные работы продолжаются на глубине 34 метров.
Напомним, ранее днем 17 июня, на юго-западе Турции, недалеко от города Бодрум, затонула лодка с мигрантами.