Количество погибших мигрантов, лодка которых затонула у берегов Турции, увеличилось до 12

На судне, вероятно, находилось около 40 мигрантов, 31 из них удалось спасти.

Ранее сообщалось, что число погибших составило 8 человек.

В спасательной операции задействованы суда береговой охраны, вертолет и водолазы.

Тела погибших мигрантов доставляют на лодках в район Тургутрейс.

Поисково-спасательные работы продолжаются на глубине 34 метров.

Напомним, ранее днем 17 июня, на юго-западе Турции, недалеко от города Бодрум, затонула лодка с мигрантами.