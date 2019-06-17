Знайдено вісім тіл мігрантів, човен яких затонув біля берегів Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Турецькі рятувальники знайшли у воді тіла 8-ми загиблих мігрантів, човен яких затонув біля берегів Туреччини. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN Türk.
"В результаті аварії на човні в районі Бодрума було врятовано 31 нелегального мігранта, 8 людей загинуло", - йдеться повідомленні.
Як наслідок, 31 нелегального мігранта врятували командувачі Берегової охорони. Тіло 8 осіб дістали дайвери. Тіла, які були знайдені, доставили до човна.
Пошуки зниклих продовжуються. За словами мігрантів, їх на човні було 40.
Нагадаємо, на південному заході Туреччини, неподалік міста Бодрум, затонув човен із мігрантами.