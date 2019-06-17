Найдены восемь тел мигрантов, лодка которых затонула у берегов Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Турецкие спасатели нашли в воде тела 8-ми погибших мигрантов, лодка которых затонула у берегов Турции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN Türk.
"В результате аварии на лодке в районе Бодрума был спасен 31 нелегальный мигрант, 8 человек погибли", - говорится сообщении.
Как следствие, 31 нелегального мигранта спасли командующие Береговой охраны. Тело 8 человек достали дайверы. Тела, которые были найдены, доставили в лодки.
Поиски пропавших продолжаются. По словам мигрантов, их на лодке было 40.
Напомним, на юго-западе Турции, недалеко от города Бодрум, затонула лодка с мигрантами .