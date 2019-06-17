Кількість загиблих мігрантів, човен яких затонув біля берегів Туреччини, збільшилась до 12
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Біля берегів курортного району Бодрум на південно-заході Туреччини затонуло судно з нелегальними мігрантами. Кількість загиблих збільшилась до 12 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на турецкье видання АА.
На судні, імовірно, перебувало близько 40 мігрантів, 31 з них вдалося врятувати.
Раніше повідомлялось, що кількість загиблих становила 8 осіб.
У рятувальній операції задіяні судна берегової охорони, вертоліт і водолази.
Тіла загиблих мігрантів доставляють на човнах в район Тургутрейс.
Пошуково-рятувальні роботи тривають на глибині 34 метрів.
Нагадаємо, раніше вдень 17 червня, на південному заході Туреччини, неподалік міста Бодрум, затонув човен із мігрантами.