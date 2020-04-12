Количество вылеченных от коронавируса превышает количество смертей - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Украине уже вторые сутки количество зарегистрированных излеченных случаев от коронавирусной болезни превышает количество летальных случаев. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"В Украине выздоровели 89 человек, в том числе 7 медработников. Умерло в целом 83 человека. У нас показатель выздоровления уже второй день превышает количество людей, умерших от коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.
Также он добавил, что за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев в следующих областях: Тернопольская - 35, Черновицкая - 23, Винницкая - 23, Киев - 19, Волынская - 19, Запорожская область - 19.
Напомним, в Украине за минувшие сутки, 11 апреля, зафиксировано 10 человек, которые выздоровели от коронавирусной болезни и 10 летальных случаев.