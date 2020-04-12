Кількість вилікуваних від коронавірусу перевищує кількість смертей – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Україні вже другу добу кількість зареєстрованих вилікуваних випадків від коронавірусної хвороби перевищує кількість летальних випадків. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“В Україні одужало 89 осіб, в тому числі 7 медпрацівників. Померло в цілому 83 особи. В нас показник одужання вже другий день перевищує кількість людей, які померли від коронавірусної хвороби”, - сказав Ляшко.
Також він додав, що за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків в таких областях: Тернопільська – 35, Чернівецька – 23, Вінницька – 23, Київ – 19, Волинська – 19, Запорізька область - 19.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 11 квітня, зафіксовано 10 людей, які одужали від коронавірусної хвороби та 10 летальних випадків.