В Україні ще 10 осіб одужали від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Україні за минулу добу зафіксовано 10 людей, які одужали від коронавірусної хвороби та 10 летальних випадків. Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу в нас одужало 10 осіб і одна дитина. Також є, на жаль, 10 повідомлень про летальні випадки від коронавірусної хвороби. І коефіцієнт летальності на сьогоднішній день становить 3%”, - сказав Ляшко.
Нагадаємо, станом на 5:27 неділі загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 108 862 осіб.