В Украине еще 10 человек выздоровели от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 человек, которые выздоровели от коронавирусной болезни и 10 летальных случаев. Об этом заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки у нас выздоровели 10 человек и один ребенок. Также, к сожалению, 10 сообщений о летальных случаях от коронавирусной болезни. И коэффициент летальности на сегодняшний день составляет 3%", - сказал Ляшко.
Напомним, по состоянию на 5:27 воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 108 862 человек.