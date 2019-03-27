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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Количество россиян, которые едут в Украину, уменьшилось - ГПСУ

Киев • УНН

 • 9201 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Количество россиян, которые едут в Украину уменьшилась. Об этом заявил Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает УНН.

Количество россиян, которые едут в Украину, уменьшилось - ГПСУ

"Если брать количество непропуска граждан РФ, то мы видим, что это где-то около 2,2 тысячи человек. Это больше чем в прошлом году на 25%. Если еще до 2014 года ехало, например, каждый год в сутки около 5,5- 6000 человек, то сегодня это 1-1,2 тысяч россиян, пересекающих государственную границу. То есть количество непропуска увеличено, а количество людей уменьшилось", - отметил Председатель ГПСУ.

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Как сообщал УНН, никто из российских наблюдателей официально украинскую границу не пересекал

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