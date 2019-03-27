Кількість росіян, які їдуть в Україну, зменшилась - ДПСУ

"Якщо брати кількість непропусків громадян РФ, то ми бачимо, що це десь близько 2,2 тисячі осіб. Це більше ніж в минулому році на 25 %. Якщо ще до 2014 року їхало, наприклад, кожен рік за добу близько 5,5-6 тисяч людей, то сьогодні це 1-1,2 тисяч росіян, які перетинають державний кордон. Тобто кількість непропусків збільшена, а кількість людей зменшилася", - зазначив Голова ДПСУ.



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Як повідомляв УНН, ніхто з російських спостерігачів офіційно український кордон не перетинав.