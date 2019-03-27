Кількість росіян, які їдуть в Україну, зменшилась - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Кількість росіян, які їдуть в Україну зменшилась. Про це заявив Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, передає УНН.
"Якщо брати кількість непропусків громадян РФ, то ми бачимо, що це десь близько 2,2 тисячі осіб. Це більше ніж в минулому році на 25 %. Якщо ще до 2014 року їхало, наприклад, кожен рік за добу близько 5,5-6 тисяч людей, то сьогодні це 1-1,2 тисяч росіян, які перетинають державний кордон. Тобто кількість непропусків збільшена, а кількість людей зменшилася", - зазначив Голова ДПСУ.
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Як повідомляв УНН, ніхто з російських спостерігачів офіційно український кордон не перетинав.